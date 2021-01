Karen Dejo niega haber estado en una discoteca: “Era un restobar con mesas y sillas”

Compartir Facebook

Karen Dejo salió a dar la cara tras el ampay donde se le ve disfrutando de lo que parece ser una tremenda juega en una discoteca de Punta Hermosa.

La integrante de “Esto es Guerra” indicó que solo estuvo un par de horas en la reapertura del local donde la grabaron y aclaró que fue solo coincidencia su encuentro con sus compañeros.

“Yo fui a un restobar que abrió sus puertas con capacidad de aforo reducida”, indicó la modelo. Quiero aclarar que yo no he ido con ‘Choca’, ni Peter Fajardo como se ha dicho”, agregó.

Luego, Karen fue consultada por el tremendo chape con su acompañante, sin embargo, ella negó que haya habido algún acercamiento como se dijo.

“Dicen que me besé, pero no es verdad, solo me tomé un par de fotos y videos para Instagram, puede parecer otra cosa, porque estoy de espaldas, pero no me besé con nadie”, manifestó.

