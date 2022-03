Karen Dejo protagoniza accidente vehicular y deja un herido

Compartir Facebook

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González comunicó la alerta de último minuto anunciando que Karen Dejo había sido protagonista de un accidente automovilístico, preocupando a más de uno.

En pleno programa, el reportero se acercó hasta el centro de trabajo de la chica reality y la modelo, sin problemas salió a hablar para esclarecer los hechos.

“Vi a la derecha (mientras iba manejando) y estábamos a punto de chocar, menos mal que el chico reaccionó y yo también reaccioné, sino el impacto hubiera sido más fuerte. Me asusté horrores y el chico también. Hubo impacto, pero no fue fuerte, el chico cayó con la moto y no le pasó nada a la moto, y mi carro solo tiene un rasguño”, contó.

“Me asusté mucho porque, antes que ser artista, está uno como persona y su integridad. Me acerqué, se me bajó un poquito la presión, pero me tranquilicé y uno ya sabe reaccionar ante momento complicados y con la gente del salón llamamos a los bomberos y llegaron rapidísimo”, añadió.

Karen Dejo manifestó que luego de haber sido asistido el joven, Karen Dejo rompió en llanto. “Lo importante es que el chico está bien, firmó una orden diciendo que estaba bien, luego se quería montar en su moto y se quería ir y yo le dije ‘no, no te puedes ir así, estás temblando, estás en shock’”, precisó.

Karen Dejo se disculpa por comentario desatinado: “se ha malinterpretado todo”

Las imágenes llegaron hasta ‘Magaly TV La Firme’ y la conductora no dudó en darle con palo mostrándose disconforme con el comentario de la ‘Sabrosura’. Las redes sociales hicieron lo propio y usuarios también no dejaron pasar desapercibido y criticaron duramente a la exintegrante de ‘Esto es guerra’.

“Ese video sí está totalmente para malinterpretarse (…) Estuve media hora en la discoteca, siempre hago el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entonces cuando yo me voy a las mujeres, digo a los chicos que las mujeres ‘lo que no les sirve, lo botan a la basura’, ahí fue donde digo: ‘chicos, ¿ustedes las complacen?’ y los chicos dicen: ‘son complicadas’”, agregó en diálogo con un diario local.

