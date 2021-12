Karen Dejo quiere una nueva faceta en EEG: “Me encantaría conducir”

Compartir Facebook

La popular ‘sabrosura’ al parecer ya se cansó de competir en ‘Esto es Guerra’ y ahora quiere incursionar en la conducción del programa.

Karen Dejo ha pertenecido por muchos años al programa ‘Esto es Guerra’ y en un medio local le consultaron por su permanencia en el ‘reality’. Ella reveló cuáles son sus intenciones para este año 2022, en el que no está fija una nueva temporada de EEG.

Ella dijo que ya ha sido competidora mucho tiempo en ‘Esto es Guerra’ y ahora le gustaría experimentar algo distinto. Es por eso que dijo que quiere experimentar con la conducción, no necesariamente en EEG, pero sí en un programa parecido.

“Me encantaría empezar el año con una faceta totalmente distinta, tal como es la conducción, pero no solo depende de mí sino de la gente de arriba, que son los que escogen a los talentos”, señaló Karen.

Tal parece que Karen quiere dejar atrás su etapa de competidora y ahora centrarse en ser conductora de televisión. La popular ‘sabrosura’ tiene muchos años de trayectoria en la pantalla chica, lo que le podría ser para incursionar en esa faceta.

Cabe recordar que Gian Piero Díaz, el conductor de EEG, no continuará más, por lo que puede ser una oportunidad para que Karen dé rienda suelta a sus proyectos.

La exchica reality, Karen Dejo, llegó como invitada a ‘América Hoy’ este jueves 23 de diciembre y sorprendió al revelar que se encuentra felizmente enamorada y tranquila.

«Yo soy muy autosuficiente y no permito que un hombre me pisotee. Estoy en una relación hoy, y no permito», dijo Karen Dejo, dejando en shock a todos en el programa, pues se desconocía este hecho. Sin brindar más detalles, la ‘Morena’ dijo: “Lo que puedo decir es que uno aprende a madurar, a evolucionar”.

Sin embargo, Janet Barboza no dejó tranquila a Karen Dejo, y le insistió para saber de esta pareja. «Karen, ¿estás enamorada?», cuestionó, y ella solo respondió: «Estoy tranquila, llevando una situación tranquila en mi vida y quiero seguir así».

