Karen Dejo saltona con robos

Karen Dejo se mostró sorprendida del asalto que sufrió hace unos días su compañera Rosángela Espinoza a la salida del reality ‘Esto es guerra’, por eso señaló que han decidido tomar sus precauciones para evitar ser víctimas de los delincuentes en la carretera Panamericana Sur, sobre todo cuando sale a altas horas de la noche.

“Es demasiado fuerte lo que le pasó a Rosángela, pobrecita, después de esto ahora todos nos hemos puesto de acuerdo para ir en caravana o contratar seguridad sobre todo cuando salimos de madrugada. Me da mucha pena, cualquier cosa le pudo haber pasado, su miedo ha podido causar que estos delincuentes disparen o no sé qué pero gracias a Dios no le pasó nada”, dijo la morocha.

“La verdad que es peligroso sobre todo cuando somos mujeres y manejamos de madrugada solas, pero la única ruta que se toma para salir de Pachacamac es por Lurín. Yo no me vengo sola por la carretera siempre jalo a Ducelia Echevarria, Pacho Rodríguez, Facundo González. Todos tenemos que tomar nuestras precauciones”, comentó.

De otro lado, Karen no quiso hablar de las últimas confesiones de su expareja ‘Coto’ Hernández en ‘El valor de la verdad’, donde reconoció que planeó darle celos con Leysi Suarez. “Me es indiferente ‘Coto’, todo el mundo sabe que yo terminé esa relación y todo el mundo sabe que yo nunca voy hablar de él, las cosas caen solas. Él dijo que había armado un ampay con Leysi para darme celos, la verdad no me interesa nada más”.(K.Cabrera)