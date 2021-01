Karen Schwarz agradece su 2020: “Tomé valor para amarme con más fuerza”

Compartir Facebook

La conductora de televisión, Karen Schwarz, realizó un recuento de lo que fue su 2020. A pesar de haber atravesado la pandemia de la COVID-19, la pareja de Ezio Oliva quiso verle el lado bueno al pasado año.

A través de redes sociales, Karen Schwarz compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo que le ocurrió en 2020. Para ella, fue una montaña rusa de emociones, pues vivió de todo como afrontar tristezas y alegrías.

“¡Resumo mi 2020 con esta frase! Un 2020 muy complicado, repleto de emociones, depresiones, risas, miedos, angustia, pero sobre todo mucho amor por la llegada de mi segundo angelito. Jamás olvidaré este año porque también me descubrí y tomé valor para amarme con más fuerza. 2021 no me sorprendas, ven como tengas que venir, que acá estoy más fortalecida que nunca. Bienvenido 2021”, mencionó la conductora.

Como se recuerda, Karen Schwarz se convirtió en madre por segunda vez con la llegada de su pequeña Cayetana. Junto con su pareja Ezio Oliva, están más que felices con sus pequeñas que les alegran la vida.

