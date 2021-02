Compartir Facebook

La conductora de Yo Soy, Karen Schwarz, salió con todo a sus redes sociales a fin de defender a su marca de vestidos, luego de que algunos usuarios la criticaran por venderlos a un precio más elevado que en Gamarra, emporio comercial de La Victoria.

«Yo no voy a hablar nunca de los precios de otros lugares, de otra marca, nunca, te voy a hablar de los míos. En este caso, este vestido que tú ves no es que yo compré la tela e hice el vestido, no. Hay un trabajo más profundo, en esta colaboración hemos sido muy cuidadosos», comentó a través de una historia.

«Nuestra paleta de colores es exclusiva para esta colaboración. Tú puedes ir a cualquier lugar donde venden tela y no la vas a encontrar”, defendió a capa y espada.

¿MAGALY SERÍA SU AMIGA NUEVAMENTE?

Ya es conocido el distanciamiento entre Karen Schwarz y Magaly Medina, sin embargo, los seguidores de la ‘Urraca’ no dudaron en consultarle sobre si retomaría una amistad con ella.

Magaly Medina fue tajante y respondió fuerte y claro sobre sus amistades en la televisión. “Ya les dije no soy Reinaldo Dos Santos y hay cosas que es mejor dejarlas donde están. Yo realmente prefiero tener mis amigos en el mundo fuera de la televisión. Tengo algunos dentro de la tele está Rodrigo, María Pía, Jessica Newton, pero ahí no más prefiero dejarlo, para qué”.

‘No hay que complicarnos, porque además esto de hacer el trabajo de críticas significa que tengo que criticar a mis amigos, aunque les tenga cariño y afecto. Cuando no concuerdo con sus ideas o actos, lo diré’, expresó la Urraca.

