Karen Schwarz, Cathy Saénz y Susana Umbert demandan a ‘Peluchín’

Lo empapelaron. Rodrigo González, compartió a través de sus redes sociales las denuncias que le entablaron Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Saénz por maltrato psicológico y bullying. Según ‘Peluchín’, la gerente de programación de Latina, tomó esta drástica medida porque la llama constantemente “mataprogramas” y por exponer las bajas cifras de rating del canal de Jesús María.

Por su parte, Umbert dice que las agresiones de parte de ‘Peluchín’ se iniciaron el 19 de agosto de 2019 y que el apodo puesto por Rodrigo le afecta “terriblemente” en su vida personal y profesional.

Asimismo, la conductora de ‘Mujeres al mando’, Karen Schwarz, también denunció a González por maltrato psicológico. De acuerdo al documento González Lupis, “insulta” a la denunciante desde inicios de 2015 hasta la fecha y que ‘denigra’ a Ezio Oliva y a su menor hija. “Manifiesta que el denunciado la insulta como ‘mosca muerta’ ‘ridícula’ por televisión desde el 2015 hasta el 2018 y posteriormente por redes sociales (Instagram. Facebook, Twitter). Lo que rebota en diferentes medios televisivos influyendo a sus seguidores para que la maltraten y recibiendo amenazas de muerte de terceros a través de mensajes de texto, lo que la estaría afectando emocionalmente y que estaría dañando su imagen personal y laboral, asimismo la denunciante refiere que el denunciado denigra por redes sociales su esposo Ezio Oliva y a su menor hija y que actualmente se encuentra embarazada de 5 meses”, se lee en la denuncia.

Del mismo modo, Cathy Sáenz resaltó los comentarios negativos de González sobre ella incitan al odio y al bullying cibernético de sus dos millones de seguidores. En el mismo sentido, indica que el ataque sistemático ha afectado a sus familiares. “No solo afectan a mi persona sino a sus padres, su hermana, a su sobrino de 14 años y todos sus familiares en general. A su papá le han detectado diabetes y a su mamá le ha salido herpes zoster ocasionados por el estrés, sufrimiento y dolor que causa el denunciado”, cita la denuncia.

TILSA PIDE GARANTÍAS

Tilsa Lozano también se sumó a la lista de personas que se sintieron maltratadas por Rodrigo González y la ‘ex’ Vengadora solicitó garantías personales para su vida, pues asegura que el barbón desde hace un buen tiempo la viene hostigando a través de las redes sociales llamándola ‘la clandestina’. “Ha solicitado garantías personales porque desde hace algún tiempo Rodrigo González viene hostigándome, acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social Instagram, hechos que alteran la tranquilidad de mi persona y no solo el desempeño normal de mi vida cotidiana sino también la de mi familia, mis hijos, mis amigos y todas las personas que trabajan conmigo”, leyó ‘Peluchín’ acerca de la notificación que recibió en su domicilio.

Por su parte, Tilsa Lozano, posteó un mensaje aparentemente dirigido al barbón a través de sus redes sociales. “A quien te lastima tu deséale amor, eso le falta y a ti te sobra”, se lee en el post de la ex modelo.

“¿En qué la he difamado? ¿Ella no le ha mentido a la gente, no ha usado la influencia que ejerce en un grupo de personas para vender productos con información fraudulenta? ¿Ella no ha sido la clandestina en otra relación?”, respondió ‘Peluchín’. Además, el amigo de Tilsa el ‘Zorro Zupe’, dijo que no tiene ningún problema con el barbón.

“Sé que se siente muy mortificada por varias cosas que él (Rodrigo) ha podido decir. A Tilsa no le molesta lo que le puedan decir a ella, pero sí que toquen a personas de su alrededor. Yo a él le deseo lo mejor”, precisó el ‘Zorro’.

“ME QUIEREN CALLAR”

Pero Rodrigo González no se quedaría callado y respondió a todas sus detractoras. “Tilsa ha pedido garantías personales y Latina ha mandado a todos sus damnificadas a que me callen, me silencien y se hagan las ‘vistimas’ ¿De verdad que estas cosas prosperan? Yo sé quién está detrás de todo esto. Lo raro es que piensen que soy el culpable de sus malas decisiones”; señaló en sus historias de Instagram.