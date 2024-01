¡Llegó a la base 4! Karen Schwarz celebró su cumpleaños a lo grande con personajes del espectáculo

Karen Schwarz celebró su cumpleaños número 40 a lo grande en compañía de sus familiares y amigos más cercanos y es que la ex conductora de TV llegó orgullosamente a la base 4 satisfecha con todo lo que ha logrado hasta el día de hoy.

La ex conductora de Yo soy publicó algunas fotografías en sus redes sociales de lo que fueron sus 40 años al lado de personajes del espectáculo como Adolfo Aguilar, Maricarmen Marín, Brunella Horna, Richard Acuña, Katia Palma entre otros.

Bienvenidos 40’s

Karen Schwarz celebró a lo grande esos 40 años en una lujosa fiesta acompañada de sus seres queridos y de sus amigos más cercanos quienes festejaron un año más de vida de la modelo rodeada de amor de quienes más la estiman.

«Mis felices 40», escribió en la publicación donde adjunto diversas fotos con personajes conocidos del medio y quiénes han permanecido al lado de la ex conductora brindándole una amistad sincera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘒𝘈𝘙𝘌𝘕 𝘚𝘊𝘏𝘞𝘈𝘙𝘡 (@karenschwarzespinoza)

En las instantáneas se pudieron ver personajes como Adolfo Aguilar, Brunella Horna, Richard Acuña, Magdyel Ugaz, Katia Palma, Cathy Sáenz, Maricarmen Marín entre otras amistades de la empresaria.

En diversos videos publicados en sus historias de Instagram se puede ver a Karen disfrutando con sus dos pequeñas hijas y junto a su esposo ese oliva con quien no paró de bailar toda la noche derrochando amor por donde se les vea.

Diversos usuarios también se animaron a saludar a Karen por iniciar una nueva etapa en su vida al llegar a los 40 años y es que la ex modelo se ha dedicado a sus proyectos personales y a su marca de ropa siendo un ejemplo de una mujer empoderada y que se vale de sí misma para salir adelante.

Mira también: ¡Un mes de casados! Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez celebran su aniversario con bello mensaje

«Feliz cumpleaños que se multipliquen en las bendiciones», «Qué linda foto que viva la verdadera amistad», «Qué bellas fotos y lo más bello es que refleja lo lindo que la pasaron», «muchas felicitaciones y bendiciones para tu hermosa familia», fueron algunos de los comentarios.

Ezio desmiente infidelidad

En una reciente entrevista para «Día D», Karen Schwarz confesó sus temores sobre una potencial infidelidad en su matrimonio con Ezio Oliva. Entre lágrimas, expresó que, aunque no descarta que pueda suceder, prefiere la sinceridad antes que la traición. «Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día», declaró Karen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘒𝘈𝘙𝘌𝘕 𝘚𝘊𝘏𝘞𝘈𝘙𝘡 (@karenschwarzespinoza)

La exconductora de televisión dejó claro que valora la honestidad y el respeto en su relación: «Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta». Karen Schwarz prefiere enfrentar la verdad antes que vivir una mentira.

Ante estos comentarios, Ezio Oliva decidió romper su silencio en una entrevista con un medio local. El cantante aclaró que en ningún momento le fue infiel a Karen y que las lágrimas de su esposa se debieron a la distancia que mantenían debido a sus compromisos laborales.

Mira también: “Me ama como soy”: Leslie Shaw descarta ruptura con “El Prefe” y anuncia su matrimonio

«A Karen le han preguntado si perdonaría una infidelidad y al responder se puso a llorar porque además yo estaba dos semanas fuera. Nos extrañamos. Yo la extraño. Ella me extraña. Somos una pareja y una familia. Se emociona», explicó Ezio.

El artista también señaló los rumores que generaron en los medios y pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por rumores infundados. «Lo que buscan los medios de comunicación, sobre todo el digital, es el click. Entonces se está especulando que yo le he sido infiel a Karen. Yo les voy aclarar lo que ha pasado», enfatizó Ezio Oliva.