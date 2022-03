Karen Schwarz feliz si sus hijas quieren estar en el Miss Perú: “Ellas son dueñas de su futuro”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex ‘Miss Perú’ se refirió a toda la polémica del certamen de belleza y sobre si dejaría a sus hijas participar en este tipo de concursos.

Karen Schwarz fue una de las que se coronó como Miss Perú Universo allá por el 2009, y nunca ha dado una apreciación negativa sobre el certamen. Sin embargo, decidió pronunciarse sobre la polémica de las tres ganadoras del Miss Perú La Pre, que son hijas de personalidades famosas.

La conductora de televisión contó que no está enterada por completo de aquella polémica y prefirió no tirarle barro a Jessica Newton ni al certamen. Karen prefirió reservarse su sentir y dejar en claro que las únicas que deberían hablar, son las involucradas.

“Yo la verdad estoy dedicada al programa (Yo Soy), dedicada a mi canal, a mis hijas, no tengo ni tiempo se los juro para ver televisión, pero sería falso decirte que no sé lo que ha pasado. Es un tema donde mi opinión prefiero reservármela, creo que cada quien vive su experiencia y en base a la experiencia uno tiene que comentar, no sé lo que ha pasado en cuatro paredes”, señaló.

Mire también: Tula Rodríguez asume gastos completos de su hija: “¿Herencia? Ni un sol recibí”

Feliz si sus hijas están en el Miss Perú

Asimismo, Karen expresó cómo se siente ella con respecto a la posibilidad de que en algunos años, sus hijas quieran entrar a este certamen de belleza. La conductora de televisión explicó que la decisión no es de ella, sino de sus hijas y estaría feliz de que ellas participen por ser la próxima Miss Perú.

“Lo que me pueda gustar a mí no importa, es lo que quiera ella más adelante. Si mi hija me dice que quiere ser Miss, si quiere ser cantante o ingeniera o lo que fuera, la verdad es que yo la voy a apoyar. Hoy en día mi hija tiene 4 años, va a cumplir 5, la otra tiene 2 añitos, es muy pronto, pero igual, yo creo que así tengan 15 y si me volverían a preguntar lo mismo, diría lo mismo. Ellas son dueñas de elegir su presente, su pasado y su futuro”, dijo Karen Schwarz.

Además: ‘Chicos reality’ se encontraron a ‘Peluchín’ en la calle y aprovechan: “¡Apanado!”