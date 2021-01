Karen Schwarz: “La televisión no me quita el sueño”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A sus casi 37 años, Karen Susana Schwarz Espinoza cuenta que es una mujer fortalecida en todos los aspectos de su vida.

Siente que se ha ganado duros golpes en la pantalla chica sin saber el por qué. Sabe que la televisión no es para siempre y hoy más que nunca le resbalan las críticas por su peso, es por eso que afloró sus espíritu emprendedor y está a punto de lanzar una línea de ropa inspirada en las mujeres de talla grande.

También puedes ver: Dan con palo a ‘De vuelta al barrio’ por burlas a la comunidad trans

–Recibiste este año llenándote de energía en el Cusco.

Felices porque necesitábamos por un tema de salud salir un poco de las cuatro paredes de la casa, nosotros hemos cuidado muchísimo a mi mamá, mi suegra y necesitaban un espacio para hacer lo que siempre han hecho, este viaje ha sido uno de los mejores.

–Tu regreso a ‘Yo soy’ trajo críticas ¿Sientes que fue un retroceso en tu carrera?

Cero. ‘Yo soy’ es mi escuela, es la que me permitió equivocarme, darme este nerviosismo de agarrar el micrófono y me ha dado amigos de verdad como Maricarmen Marín, Katia Palma, Adolfo Aguilar.

Para mí es regresar recargada con todo el aprendizaje que he podido tener durante diferentes formatos. En ‘Modo espectáculos’ mucha gente se quedó sin chamba y no me explico cómo es que alguien se puede alegrar de eso.

–¿Tienes otros proyectos con Latina?

En algún cuando empiezas a trabajar en la tv, uno siempre quiere más pero hoy, después de lo que vivimos (por la pandemia), no estoy abocada a ello. Antes vivía en el canal y llegó un punto en el que no compartía con mi familia, ahora que tengo mi propio hogar no voy a permitir que eso me pase.

Estoy afianzada y agradecida con Latina, pero ahora estoy empezando un proyecto mío que va acorde con mi historia de vida y la televisión no me quita el sueño, es mi trabajo pero no mi vida. Es algo que me mantiene viva porque estudié comunicaciones, pero ya aprendí que la familia necesita mi 80 por ciento y más con dos hijas, con un esposo que tal vez cruce la frontera nuevamente en cualquier momento.

–Eso quiere decir que emprendes un negocio propio…

Si, lo que voy hacer es lanzarme como emprendedora, se me ocurrió lanzarme en esta nueva experiencia y detrás de todo esto hay un concepto bonito que va de la mano con mi historia de vida.

Muchos me conocen cuando inicié en ‘El último pasajero’ y era muy delgada, luego fui mamá, hablaban de mi peso y las curvas ya son diferentes. Por eso quiero lanzar mi línea de ropa de talla grande, para que las mujeres se sientan cómodas y lindas.

–¿Te molesta que te critiquen por tu peso?

Al inicio cuando criticaban mi apariencia, yo decía ‘¿Por qué?’ y me hacía interrogantes y tenía miedo de expresar lo que sentía porque quieras o no buscas gustarle a todo el mundo. Pero después te das cuenta que ya tengo nueve años en la tv, siendo un personaje público y el hecho de ser mamá me dio la valentía para que me importe cero o nada lo que la gente que no me conoce diga de mí o escriba de mi cuerpo.

Aprendí que yo tengo el poder de lo que quiero leer y escuchar.

–¿Qué opinas de los personajes públicos que asisten a fiestas donde se exponen al Covid, no usan ni mascarilla y menos el distanciamiento?

Realmente aprendí con mi trabajo que uno es dueño de su vida y dueño de lo que uno hace. Creo que es un tema de irresponsabilidad, así vivas solo hay un tema de empatía. El que quiere vivir se cuidará, el que quiere salvar a su gente se cuidará. Ya está comprobado que a este virus no le interesa si tienes plata o no, si eres público o no eres público.

–¿Cómo tomas los cuestionamientos de algunos seguidores de Ezio donde le preguntan si tú lo mantienes?

Ezio se ríe porque sabemos cómo es la realidad. Como trabajo en tv la gente piensa que él no hace nada, pero no saben lo que hace en un estudio, tener reuniones y sacar canciones.

La verdad es que ya uno lo toma como broma, cuando uno está seguro del esfuerzo que le mete no importa lo que el resto piense… ¿Porque tiene que salir él a decir lo que hace? Muchas veces que no he trabajado y él ha parado la olla solo.

–¿Te sientes más tranquila luego que el Poder Judicial te brindó medidas de protección tras la denuncia que entablaste contra Rodrigo González?

Me siento más tranquila por el hecho que Karen Schwarz está más fuerte en todos los aspectos de su vida y no hay nada que la haga sentir menos que nadie. Y el tema judicial lo ve la abogada por esa paz y salud mental que la he buscado mucho tiempo.

–¿Y de dónde nace esa fuerza de la que hablas?

La fortaleza nace de todo, un 50 por ciento de trabajar en tv y estar expuesta a golpes que me he ganado gratis. Estoy agradecida de las cosas porque me caí en el hoyo y puse en una balanza el seguir en tv o irme, hubo gente que me apoyó y me quedé.

El otro 50 por ciento son personales, donde a veces uno tiene que asumir el rol más fuerte. Hasta que nació mi hija y dije ‘ya no más’, fueron tantos años de golpe tras golpe, no es justo y quiero enseñarle a mis hijas que no puedes permitir que te traten mal sin ninguna razón.

–¿Con esa denuncia sientes que marcas un precedente?

Es un camino largo. Lo que busco en mis redes no es ser abanderada de nada, soy abanderada de mi vida. Creo que la vida me ha dado esa plataforma y gente que sin conocerme me sigue, que se siente identificada con mi historia de vida y eso lo agradezco de corazón.

MIRA TAMBIÉN: Josetty Hurtado, la influencer del momento, gana 185 mil dólares al año