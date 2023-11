Karen Schwarz llora ante posible infidelidad de Ezio Oliva: «Prefiero que me diga ya no te amo»

Una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano, Karen Schwarz y Ezio Oliva, atraviesa un momento complicado. Luego de más de 10 años de amor y tres bodas, la distancia parece estar poniendo a prueba su relación. Ezio, estaba en España por motivos laborales, y eso desató rumores de infidelidad, y Karen, en una sincera entrevista con «Día D», no pudo evitar quebrarse al hablar del tema.

¿Por qué lloró Karen Schwarz?

La exconductora de televisión Karen Schwarz expresó su sentir de manera clara y directa, dejando ver la vulnerabilidad que puede afectar incluso a las parejas más fuertes. La distancia física entre ambos, sumada a los rumores, ha generado interrogantes sobre la fidelidad de Ezio, y Karen no dudó en abordar estos temas con sinceridad.

«Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?», declaró Karen, visiblemente afectada.

Mira también: ¿Se molestó? Karen Schwarz descubre a Ezio mirando ’embobado’ a Anitta mientras bailaba

En un intento por aclarar su postura ante una posible traición, Schwarz manifestó que prefiere la honestidad a la infidelidad: «Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respete. Prefiero que me digas ‘Ya no te amo’, a enterarme de que lo nuestro se murió. Es difícil, pero siempre lo conversamos».

¿Perdonaría una infidelidad?

La incertidumbre sobre la fidelidad de su esposo no es el único aspecto que preocupa a Karen. También se le consultó sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad, a lo que respondió con sensatez: «Sería inmaduro decirte sí o no. Yo creo que uno tiene que vivirlo. En ese momento tomaré la decisión que mi corazón y cabeza quieran tomar. Sé que él es el hombre al que quiero a mi lado».

En medio de estos momentos difíciles, Karen Schwarz aprovechó la entrevista para anunciar que se suma como embajadora a la ONG CARE Perú, destacando la importancia de la educación para las niñas de zonas vulnerables. Un gesto que refleja su compromiso con causas sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CARE Perú (@careenperu)

Mira también: “Lo amo, pero yo me amo más”: ¿Karen Schwarz en problemas con Ezio Oliva? Esto dijo la conductora

La historia de amor entre Karen Schwarz y Ezio Oliva ha sido pública desde su inicio en el programa «El Último Pasajero» en 2011. Han superado altibajos, como el alejamiento temporal que vivieron, pero hoy enfrentan una nueva prueba con la distancia geográfica y los rumores de infidelidad. Karen Schwarz, con lágrimas en los ojos, demuestra que, a pesar de la fama y la exposición, las relaciones reales también enfrentan desafíos.