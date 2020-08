Karen Schwarz regresa con ‘Modo espectáculos’

Compartir Facebook

La conductora no hace caso a las críticas negativas y jura que no toma las decisiones en Latina tras ataques de Rodrigo González.

“NO ME CONSIDERO UNA MALA PERSONA”

El próximo 2 de setiembre Karen Schwarz regresa a las pantallas de Latina a través de ‘Modo espectáculos’, un espacio ágil y divertido donde se podrá conocer a los artistas fuera de los escenarios y además no faltarán las notas faranduleras.

“’Modo espectáculos’ llega en un momento bonito de mi vida, donde con mis errores y mis aciertos llevaré entretenimiento. Me siento mucho más madura, segura de lo que quiero, de lo que valgo y quiero agarrar de la mano a los artistas que se han quedado sin chamba y se han reinventado para llevar el pan a sus casas. Es una forma bonita de entretener al televidente y mostrar el otro lado de los artistas”, comentó la conductora a Diario Karibeña.

A pesar que aún no hay un horario establecido, trascendió que Latina buscaría reemplazar al desaparecido espacio que conducía Rodrigo González y Gigi Mitre con el de la ex Miss Perú.

“Ya voy a cumplir 8 años en la televisión, he tenido la oportunidad de tener varios formatos, ahora voy a captar otro público y es un reto importante para mí, porque estamos en la onda de darnos la mano y divertirnos”, añadió Karen.

Al ser consultada sobre la denuncia que le entabló a Rodrigo González, Karen comentó: “Con el mismo respeto que me lo preguntas, de temas legales prefiero que lo hable mi abogada, quién sabe lo que realmente pasó”.

“Sé lo que valgo”

Sobre los comentarios de ‘Peluchín’, quien comentó en este diario que Karen es “falsa y fingida” y que cuando trabajaron en el mismo canal siempre se copiaba de todo lo que él, precisó: “A mí la vida me puso delante de las cámaras y entré para aprender. Hay gente a la que le gustaré y otra que no, y lo respeto”.

“Nunca he tomado las decisiones, sí me han dado la libertad de comunicar a mi manera pero no soy la dueña de un canal y no es que me muera por aparecer delante de una cámara, si puedo estar atrás de ella lo haré, es la oportunidad que se me da (…) Quiero que el público vea que uno es como ellos, no porque soy conocida no siento, o solo me pasan cosas buenas, también tengo sentimientos, me duele, me río».

Las críticas

«Tengo 36 años y me he caído un millón de veces y no tengo problema en decirlo. No me considero una mala persona, doy lo mejor de mí, sin ocultar mis defectos. A pesar de las críticas he aprendido a valorarme y quererme, sé lo que realmente valgo y pensar si es válido o no lo que dicen”.

