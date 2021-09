Karen Schwarz responde a críticas por preferencias entre sus hijas: “El cariño debe ser mutuo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de televisión no dudo en responderle a una usuaria que la criticó porque presuntamente tiene preferencias entre sus hijas.

Karen Schwarz y Ezio Oliva tienen dos pequeñas hijas, la primera es Antonia y la segunda, Cayetana. Ellos muestran en redes sociales su día a día acompañados de sus hijas, y eso generó que algunos usuarios se crean con el derecho de criticarlos por sus acciones como padres.

Eso le ocurrió a Karen, cuando una de sus seguidoras la criticó e insinuó que ella le tiene más cariño a su hija menor, Cayetana, que a Antonia. “Veo que le tomas más cariño a Cayetana que a Antonia, el cariño es mutuo hacia los hijos”, escribió la usuaria bastante segura de sus palabras.

Obviamente, la esposa de Ezio Oliva se sintió ofendida por el comentario y no se quedó callada. Karen revisó el comentario y le respondió fuerte y claro: “Veo que cuando uno no sabe la historia del otro es mejor no sacar conclusiones”, dijo Karen para dejar en claro que las redes sociales no siempre muestran todo el panorama.

La conductora de televisión no quiso dejar pasar el comentario fuera de lugar y lo respondió para dejarlo en claro entre todos sus seguidores en caso de que alguno piense lo mismo. De seguro, no volverá a recibir un comentario de ese tipo.

Mire también: Sheyla hospedará a su hijo, Pavón y su novia en casa de ‘Sir Winston’ en México

¿Estaría embarazada por tercera vez?

Cabe recordar que hace poco Karen sorprendió al comentarle a sus seguidores que estaba experimentado algunos síntomas que se asemejan mucho a los del embarazo. “Tengo mucho sueño, con nauseas, sin ganas de comer… (embarazada) no, estoy ligada, no hay forma, pero así me siento”, comentó Karen.

A pesar de que cerró la posibilidad de un embarazo por haberse ligado las trompas, ella aseguro que tendría que visitar al médico para descartar el embarazo por completo. “Deben ser las pastillas que estoy tomando, es lo más seguro. ¿Les ha pasado que estando ligadas han salido embarazadas? Bueno, les quiero contar que acabo de hablar con mi ginecólogo y me ha dicho que vaya el lunes a una consulta”, explicó Schwarz.

Además: Laura Bozzo: Abogado de revela que sufre de grave enfermedad y depresión clínica