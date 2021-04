Karibeña regala 100 canastones a mamita

Definitivamente, mayo es el mes más especial para las mamitas. Son las más agasajadas por millones de hijos agradecidos que no solo esperan el Día de las Madres para ello, sino durante todo mayo.

Pero este año seguimos en la lucha contra la pandemia, así que diario Karibeña, una vez más, demuestra el amor que todos tenemos por nuestras progenitoras, así que durante este mes estaremos sorteando ¡100 canastones repletos de productos de primera necesidad!

Así que, si quieres participar por una de ellas, busca los cupones que aparecen todos los días en la página 19 de nuestro diario, justo ahí donde cada día llega la espectacular colección Las Recetas de Mamá, lo recoras y llenas con tus datos y junta tres de distintos días, les tomas una foto y la envías a nuestro Whatsapp ganador 972770030. Listo, entras a los sorteos. Recuerda que, a más cupones, más chances de ganar.

LOS SORTEOS

Por lo pronto, te contamos que son dos sorteos donde regalaremos 50 canastones en cada uno.

El primer sorteo es el miércoles 5 de mayo, por lo tanto, entran los cupones desde el lunes 26 de abril hasta el mismo 5 de mayo, como para que tengas más chances de ganar.

El segundo sorteo de las siguientes 50 canastas será el lunes 17 de mayo, por lo tanto, entran los cupones del 6 al domingo 16 de mayo.

Los resultados de ambos sorteos los podrás escuchar desde el día siguiente en Radio La Karibeña, en los 94.9 de la FM.

A TU CASITA

Y como ya hemos hecho en anteriores oportunidades, nuestras unidades móviles llevarán hasta tu casita tu súper canastón repleto de productos de primera necesidad, para cuidar tu integridad y la recibas sin peligro alguno.

Y es que, Karibeña siempre está pensando en ti y en tu familia. el dato ecuerda enviar la foto de tus tres cupones al Whatsapp 972770030 y que las listas de ganadores las podrás escuchar después de cada sorteo en Radio La Karibeña en los 94.9 de la FM.

