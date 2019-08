¡Karibeña regala de verdad! Taxista se llevó 10 mil soles

¡Gracias Karibeña, ustedes sí cumplen! Con palabras entrecortadas por la emoción y mostrando aún la cartilla con la que ganó el premio mayor del Karibeñito Regalón de 10 mil soles, el taxista Johnny Bravo nos visitó para recoger su cheque y para contarnos que gracias a ese dinero va a terminar de pagar el auto con que hace taxi todos los días, como miles de peruanos chambeadores.

“La verdad que Diosito nos ha mandado este regalito. Soy hincha a muerte de Karibeña porque me gusta cómo presentan las noticias. Hay de todo para todos en sus páginas”, refiere Johnny, casado y padre de dos hijas que son el motor de su vida. “He comprobado que ustedes dicen la purita verdad, he visto cómo llegan los ganadores por sus premios y cómo se van felices porque cobran su plata al toque”, comenta el suertudo taxista, quien afirma que va a seguir tentando a la suerte porque, como es obvio, no se pierde su Diario Karibeña ningún solo día.

MÁS GANADORES

Ayer por la mañana, los ganadores de premios de 100, 200 y hasta de mil soles posaban felices con su diario y mostrando el dinero que acababan de cobrar. “Karibeña se pasa, ustedes sí premian de verdad, no como otros” nos comentaron. Vale recordar que este lunes sale la Cartilla número 2, y que hay más billete para que puedas irte contento. Son dos premios de 10 mil soles, cuatro de 5 mil, cinco de 1000, diez de 200 y 2880 premios de 100 soles. En pocas palabras, más probabilidades de ganar.

HOY TUS 3 ‘BOLIYAPAS’

Y como estamos más regalones, mucha atención amigos lectores. Desde hoy, cada VIERNES, SÁBADO y DOMINGO, encontrarás además de tus 8 bolillas del Karibeñito Regalón, 3 ‘Boliyapas’ para que tengas más oportunidad de completar una columna de tu cartilla para ganar uno de los miles de premios en dinero contante y sonante. ¡Así cumple Karibeña con sus lectores!

RECOGEN SUS ARTEFACTOS

Como habíamos anunciado, esta semana se realizó el sorteo de 54 electrodomésticos, entre quienes no ganaron dinero en la promoción de las primeras 4 cartillas del Karibeñito Regalón. Los suertudos ya están llegando a nuestras oficinas a llevárselos al toque. La lista completa la puedes ver en nuestra web (www.radiokaribena.pe). Y quienes participan de esta segunda etapa del Karibeñito Regalón y no llegan a ganar dinero, también podrán participar en el sorteo de 33 artefactos. Para ello, deben tener como mínimo 4 bolillas pegadas en la cartilla, ingresar luego a nuestra web, introducir sus datos y el código que figura en la cartilla y estar atentos al sorteo el 17 de setiembre.

EL DATO

Si completaste los números de una columna, ven a la Av. Guardia Civil 674, Chorrillos, Lima de lunes a viernes (o nuestras oficinas en provincias), de 10 a.m. a 12 y de 2 p.m. a 5 p.m. O los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Trae tu cartilla y DNI. Si tienes una consulta llama al 972770030.