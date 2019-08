Karibeñito les hace el milagrito a miles de lectores de Diario Karibeña

Decenas de miles de lectores de Diario Karibeña saltan de alegría porque siguen ganando su billetón contante y sonante con la súper promoción del Karibeñito Regalón. Nuestras instalaciones en Lima y provincias ante la lluvia de felices y agradecidos lectores porque saben que este dinero extra los ayudará en su economía familiar.

CARTILLA DE LA SUERTE

Son muchos los lectores que juntan sus cartillas los lunes para llenar una columna para ganar premios de 100, 200, 500, 1000, 5000 o 10.000 soles con esta campaña de Diario Karibeña que regala a manos llenas en todo el país. Jugar es lo más sencillo del mundo. A más cartillas, más posibilidades.

TRES ‘BOLIYAPAS’

Esta semana salió la segunda cartilla para que puedas tentar la suerte durante toda esta semana. Ya lo sabes: solo completa una columna con las bolillas que salen en la página 2 y listo. Ven al toque para pasar por caja como muchos de los fieles lectores.

Además, los viernes, sábados y domingos no te pierdas las tres ‘Boliyapas’ para que tengas más probabilidades de completar tu columna.

EL DATO

Acércate de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No te olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier duda, llama al 972770030. Si no ganaste dinero, usa tus cartillas para participar en el sorteo de 33 premios el próximo 17 de setiembre.