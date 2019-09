Karibeñito Regalón: Boliyapas de la suerte salen desde mañana

Tienes todo para irte en coche. A partir del martes 17 hasta el sábado 21 de setiembre, el Karibeñito Regalón premia a los fieles lectores con más boliyapas. De esa forma podrán llevarse más plata a manos llenas. ¿Y cómo lo hacen? Solo tienen que guardar la cuarta cartilla y seguir participando.

Cada día encontraran dos boliyapas en la página 2 del periódico hasta el viernes 20. El día 21 sale la última boliyapa para que tengan más opciones de completar una columna y arrasar con los premios de 100, 200, 1000, 5 mil y 10 mil soles rapidito.

Cobra al toque

Una promoción que, sin duda, regala de verdad y los ganadores lo mencionan muy bien. “Estoy contento porque he podido irme con la billetera gruesa, siempre tuve fe de que podía llevarme un dinerito y así lo conseguí. Muchas gracias”, dijo uno de los felices triunfadores.

Los suertudos tienen que venir a nuestras oficinas en la avenida Guardia Civil 674, Chorrillos, de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No se olvides de traer su cartilla y DNI. O llamar al 972770030.

Llévate 33 artefactos

Si no ganaron, usen sus cartillas para participar mañana en el sorteo de 33 electrodomésticos. Solo deben tener como mínimo cuatro figuras pegadas en la cartilla. Inscríbete en: www.radiokaribena.pe con sus datos y código que viene en la cartilla.