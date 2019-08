Karibeñito Regalón: “Este dinerito me cayó del cielo”

Y lo logró. Abigail Palomino Flores, de 47 años, se llevó los ¡5 mil soles! del Karibeñito Regalón al completar una columna de su cartilla. “Estoy feliz de la vida, hice ‘mi agosto’ en agosto”, dijo la madre de cinco hijos.

Ella vive en Carabayllo y se apersonó a nuestras oficinas para recoger su premio y agradeció al Divino Creador por darle la buena suerte.

“Me cayó del cielo, esto es un milagro. Dios sabe por qué pasan las cosas”, afirmó la suertuda.

Dijo que aún no sabe qué hará con su platita. “Estoy pensando en qué lo voy a gastar”, aseguró risueñamente.

Señaló que debido a su buena estrella, toda su familia ahora compra Diario Karibeña y juega su cartilla cada semana.

HORARIO DE ATENCIÓN

Los miles de lectores que ganan sus premios siguen llegando a Chorrillos para recoger su dinero. Ya lo sabes: si completaste los números de una columna, ven a la Av. Guardia Civil 674, Chorrillos (o a nuestras oficinas en provincia). Acércate de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 2 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 1 p.m. No te olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier duda, llama al 972770030.

TRES ‘BOLIYAPAS’

Recuerda que los viernes, sábados y domingos encontrarás además de 8 bolillas del Karibeñito Regalón, tres ‘Boliyapas’ para que tengas más oportunidad de completar una columna de tu cartilla.

EL DATO

Los ’lecherazos’ que se ganaron los 54 electrodomésticos pueden aún venir a nuestras oficinas para llevárselos.