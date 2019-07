Karibeñito regalón: Ganador invertirá premio de 10 mil soles en negocio propio

Hace realidad su sueño del negocio propio. Urbano Jacinto Celedonio Tello ahora podrá crecer como comerciante tras ganar los diez mil soles del Karibeñito Regalón. “Yo vendo zapatillas en un mercado de Villa El Salvador, pero ya quería tener mi puesto, gracias a diario Karibeña esto será posible”, reveló.

Contó que se volvió fan de nuestro periódico desde la Copa América después de coleccionar su álbum con las estrellas de esta parte del continente. “Desde esa vez lo compro, me gustó y atrapó. Con esta nueva promoción, me enganché más y adquiero varios ejemplares. Hasta hoy no creo que me haya llevado tanta dinerito”, dijo en nuestras oficinas.

Celedonio es una persona con suerte. No solo gana en bingos y tragamonedas, sino también en cuanto sorteo haya en el barrio o centro de abastos. La diosa fortuna está de su lado y arrasa con los premios. “Dios me ha bendecido de esa forma para poder mantener a los míos y voy a continuar así”, aseguró.

Una de las aspectos que resaltó fue que con diario Karibeña sí se gana de verdad. “Es cierto, he participado en otras campañas de la competencia y nada. Acá sí cumplen, todos lo dicen”, afirmó tras recibir su cheque.

A NIVEL NACIONAL

No solo en Lima, nuestros fieles lectores están con buena estrella, sino también a nivel nacional. En Arequipa, ya ganaron con el Karibeñito Regalón las siguientes personas: Luis Ángel Huaranca Huisa, Eusebia Roberta Morales Julca, Olando Quinto Mamani, Claudio Gavino Mendoza Saico, Leslie Quispe Chullo, Yonathan Urbano Ramos Mamani, Pedro Pérez Mamani, Milagros Añamuro Coaquira, Nélida Ccohua Pucyura y Mery Luz Sullca Quispe.

Mientras, en Chiclayo, el taxista Percy Medina Vargas fue uno de los afortunados. También se llevó su dinero, María Dolores Castro Suárez, ama de casa de Puerto Eten. Otros premiados son: Ángel Javier Julca Paredes, José Renulfo Herrera y Manuel Céspedes Rosillo.

Mañana sale nueva cartilla

Así como Celedonio Tello, tú también puedes tentar la suerte y ganar tu billetito. Mañana corre a comprar tu diario Karibeña porque sale la nueva cartilla para que puedas llevarte un billetón a la casa.