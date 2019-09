Karibeñito Regalón sigue regalando a manos llenas

Decenas los felices afortunados que se han llevado un billetón a casa para aliviar los gastos del hogar o invertir en un negocio desde que empezó nuestra espectacular promoción de El Karibeñito Regalón. El lunes salió la cartilla número 4 y nuestros lectores siguen llegando a cobrar sus premios porque saben que cumplimos de inmediato con ellos.

“La platita que me gané ayudó para comprar algunas cosas para mi vivienda, es un alivio y todos podemos ganar, ustedes son del pueblo, por eso sigo participando y leyendo mi Karibeña todos los días”, comentó ayer una lectora suertuda que esperaba el momento de que le entreguen los 100 soles que se ganó.

PREMIOS A MONTONES

Los premios de 100, 200, 500, 1000, 5000 o 10,000 soles están para arrasar. No pierdas tiempo y juega ya tu cuarta cartilla. Recuerda que cda día en la página 2 de tu Diario Karibeña vienen las 8 bolillas. Si completas una columna, ven rápido a nuestras oficinas en la avenida Guardia Civil 674, Chorrillos, de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No te olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier duda, llama al 972770030.

LLÉVATE ARTEFACTOS

En caso de no ganar, usa tus cartillas para participar en el sorteo de 33 premios el próximo 17 de setiembre. Es decir, siempre te vas en coche con tu diario preferido.

EL DATO

Recuerda que para ganar debes completar todos los casilleros de una columna y así te llevas el premio que corresponde a la misma.