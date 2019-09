Karibeñito Regalón te da plata al toque

Decenas de lectores ya ganaron con El Karibeñito Regalón . Y los fines de semana tienen más probabilidades de llevarse un billetón con las 3 boliyapas que vienen los viernes, sábados y domingos. ¡Qué esperas para jugar!

“Yo me voy contento con mis 100 soles y veo que muchos otros vienen a recoger también su premio. Ustedes sí regalan de verdad”, comentó uno de los felices afortunados de esta súper promoción.

LLÉVATE BILLETÓN

Los ‘lecherazos’ completaron una columna de su cartilla de la suerte y obtuvieron su dinerito para los gastos de la casa o invertir en un negocio.

Los premios de 100, 200, 500, 1000, 5000 o 10,000 soles están para arrasar, tal como ya lo han logrado los fieles lectores de Diario Karibeña a nivel nacional.

VEN RÁPIDO

Si triunfaste, acércate, de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier consulta puedes realizarla al 972770030.

En caso no ganes, emplea tus cartillas para participar en el sorteo de 33 electrodomésticos el próximo 17 de setiembre. Por cualquier lado te vas en coche. No te lo pierdas.

EL DATO

El lunes 9 de setiembre sale la cartilla 4 para que puedas jugar con el Karibeñito Regalón. Vuela temprano al quiosco antes que se acabe.