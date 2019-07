Karibeñito Regalón te trae la ‘grati’ de Fiestas Patrias

Desde hoy pide tu cartilla completamente gratis con diario Karibeña, llena una línea con los números que aparecerán en tu diario favorito y gana miles de soles. La cantante y actriz Maricarmen Marín, se mostró entusiasmada con la nueva promoción del Karibeñito Regalón que te traerá la ‘grati’ de Fiestas Patrias.

“Mis bellos, este lunes 22, martes 30 de julio y los lunes 5 y 12 de agosto, lleven su cartilla completamente gratis con diario Karibeña y podrán llevarse mucho dinero en efectivo. Yo compraré temprano mi Karibeña para informarme, y de paso ganarme con estos premiazos que van desde 10 mil soles” dijo la ‘Dulce princesita’.

GANAS FACILITO

Cada cartilla sirve para jugar durante siete días. Solo debes recortar los números que aparecerán en la página 2 del diario y pegarlos en el lugar donde corresponde en la cartilla. Si llenas una columna, ganaste el premio que aparece ahí. Prepárate porque tenemos 1500 premios de 100 soles; dos premios de 5 mil soles, dos premios de 10 mil soles y cinco premios de 1000 soles. También, diez premios de 200 soles y cinco premios de 500 soles.

Si no logras ganar dinero en efectivo, no te preocupes, usa tu cartilla para el sorteo de 10 hornos eléctricos, 10 ollas arroceras, 10 licuadoras, 2 Smart TV, 2 cocinas y muchos premios más. ¡Con Karibeña no te quedas con las manos vacías!

RECLAMA TU PREMIO

Cuando hayas ganado, avisa al teléfono celular 972990030 y te diremos dónde tienes que presentar el cartón con los casilleros completos para reclamar tu premio. Debes llevar tu DNI, en original y copia, o carnet de extranjería.