Karina Rivera confesó que se sintió afectada por comentario  de Nicola

La conductora Karina Rivera se pronunció sobre las disculpas públicas que le dio Nicola Porcella. Recordemos que el modelo tuvo palabras desatinadas con la rubia, al decir que solo la podían “gilear” los gerentes del canal porque “son los que ponen la plata”.

“Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso. Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, dijo la presentadora de ‘Todo por amor’.

“Cómo lo dije en el momento, yo no escuché nada porque hay un montón de bulla (…) Él (Nicola) me dijo: ‘Karina, sé que he dicho una brutalidad y necesito conversar contigo’. Yo no sabía porque me pidió tantas disculpas, estaba afectado… Sí, es una barbaridad, pero me gusta que haya reconocido su error”, añadió.

Cabe mencionar, que tras haber lanzado un comentario machista contra Karina, el exchico reality fue retirado temporalmente de Latina. Incluso, diversas figuras de televisión han criticado su exabrupto.

“Nicola siempre me ha parecido una persona desequilibrada emocionalmente. Se ha esmerado en demostrar arranques de patanería y reacciones violentas de un hombre que está bastante lejos de respetar a una mujer”, opinó en Andrea Llosa en Facebook.