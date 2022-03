Karina Rivera se confiesa: “Lloré a mares cuando el programa cambió a ‘María Pía y Timoteo’”

Compartir Facebook

La recordada animadora infantil habló en una reciente entrevista sobre todos los detalles de su salida de América Televisión, por su reemplazo con María Pía.

Karina Rivera es una de las animadoras infantiles más recordadas en el Perú, junto a su dupla Timoteo, interpretado por Ricardo Bonilla. Ella fue invitada a un programa de YouTube para dar detalles de lo que ocurrió en América Televisión y con María Pía Copello.

Ella explicó que su embarazo no se encontraba en el mejor momento y por su salud tuvo que pedir una semana de descanso de su programa. Es allí cuando tienen que buscar al reemplazo de Karina, que hasta donde ella sabía, iba a ser Anna Carina Copello, por recomendación suya.

“Quedé embarazada, pero parece que no gustó… yo estaba con amenaza de aborto y necesité una semana de descanso y busqué a quien me pueda ayudar con el programa, me llevaron a la oficina de la productora y estaban las hermanas Copello. Yo dije (que sea) ‘Anna Carina’ por la relación que teníamos”, señaló.

“Lloré a mares”

Karina Rivera explicó que conocía más de la experiencia en televisión y el talento para el canto de Anna Carina y por eso se decantó por ella. “Escojo a Anna Carina porque cantaba, la conocía porque había ido al programa, y porque se llamaba Carina y no iba a ver variación en el nombre del programa”, dijo. Sin embargo, cuando Karina dio a luz, las cosas cambiaron y finalmente América se decantó por María Pía, lo que le generó una enorme desilusión a Rivera.

“Me dijeron ‘una vez que das a luz regresas’ (…) El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía allí y creo que eso fue un error… Yo di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (…) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, sentenció.

