Karla Gálvez: “Con Trauco ya no mantenemos una relación de pareja”

Se terminó. El jugador de la selección peruana, Miguel Trauco ya no mantiene una relación con la madre de sus hijos, Karla Gálvez.

Según la madre del jugador, el matrimonio se había terminado hace aproximadamente un año y medio. Por lo que las imágenes donde sale Miguel Trauco saliendo con “la sobrina” de Jefferson Farfán no tienen nada de malo.

Por otro lado, la ex esposa del jugador, Karla Gálvez decidió pronunciarse por estar en boca de todos, por una supuesta infidelidad del lateral izquierdo en la relación. A través de un comunicado en Instagram, Karla Gálvez recalcó que no son pareja con Trauco.

“El señor Miguel Trauco y yo, ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantengamos en la actualidad, se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres. No tengo conocimiento o interés en su vida privada, por lo que no me corresponde hacer declaraciones”, señaló la ex esposa de Miguel Trauco.

Además, también ordenó a los medios de comunicación que dejen de hostigar a su hijo, llamándole al teléfono para obtener información sobre ellos.

“Exhorto a los medios, que acogen a los programas que sin ningún tipo de moral eligieron utilizar, o que en el futuro intenten publicar nuevamente, imágenes en las que se encuentren mis hijos o llamarlos por teléfono”, acotó Gálvez.

Cabe señalar que Miguel Trauco ha sido visto en salidas con ‘la sobrina’ de Jefferson Farfán, Valeria Roggero. Últimamente, fueron visto saliendo de un restaurante en Italia. Se especulaba una posible infidelidad de parte del jugador a Karla Gálvez.

