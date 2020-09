Karla Tarazona alistaría demanda contra la ex de su actual pareja

Compartir Facebook

No aguanta pulgas. La nueva relación que tiene Karla Tarazona y Rafael Fernández no parece haber caído bien a todos. Una de esas personas es la ex del empresario, Paola Félix, quien ha lanzado dardos en contra de Tarazona.

Sin embargo, la conductora de televisión se habría aburrido de seguir recibiendo mensajes en contra de ella y alistaría una demanda en contra de “la mortificada”. Al parecer, la ex del empresario habría difamado a Karla Tarazona.

En un programa de espectáculos, el abogado de Karla mencionó que están a la espera de una siguiente declaración de Paola Félix en contra de Tarazona para poder entablar la demanda.

“No le pareció nada agradable este tipo de comentarios y me pidió que esté al pendiente de cualquier declaración que ella haga, sumada a esta, para ver si interponemos una acción legal en contra de ella. Se puede, hay sustento”, señaló el abogado.

Además, el abogado comentó que la ex de Rafael Fernández, Paola Félix, no tiene lógica al declarar porque se contradice en lo que señala, respecto a su antigua relación.

“Hay que tener mucho cuidado porque los comentarios públicos se prestan para un delito de difamación”, comentó.

Como se recuerda, Paola Félix indicó que la razón por la que Karla Tarazona está buscando un hijo de Rafael Fernández es porque desea cobrar una nueva manutención. Incluso, dejó entrever que seguía mandándose mensajes subidos de tono hasta inicios de agosto con la pareja de Karla Tarazona.

