Karla Tarazona contrajo una fuerte infección en los ojos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de tv Karla Tarazona ha dejado a sus fans bastante preocupados al no publicar ninguna foto por fiestas y en los videos de sus stories de Instagram salir con unos lentes oscuros, es así que Karla aclaró la situación.

Karla dio una triste noticia a todos sus seguidores quienes se encuentran preocupados por su estado de salud pues notaron algo raro en su reciente contenido en plataformas.

«Bueno muchos me preguntan porque salgo con lentes en mis fotos, por qué no estoy subiendo fotos, por qué no hago historias, bueno les cuento, hace una semana estoy delicada de salud», fueron las palabras inicialmente de la conductora.

Y es que como es de costumbre la flamante esposa de Rafael Fernández es amante de las fotos de sus redes y siempre sorprende con nuevo contenido sobre lo que este pasando pero en esta ocasión las alarmas se encendieron cuando la conductora no posteo nada por Navidad.

«Mis ojos adquirieron un microbio muy fuerte gracias a Dios voy recuperándome pero es un tratamiento largo y tedioso trataré de subir lo que pueda», seguía diciendo Karla.

Y es que Tarazona se encuentra bastante afectada por no haber podido compartir uno de los momentos más especiales del año con sus seguidores.

«Quisiera subir mi foto navideña, quisiera subir tantas cosas pero no las tengo, no pude hacerlas ha sido una semana dura y complicada. Dejé de hacer muchas actividades laborales, personales pero ahí vamos esperando recuperarme, gracias a mi familia por estar siempre ahí», dijo Karla.

Karla Tarazona le regalaría un trabajo a Leonard León: “A ver si así paga la pensión”

La conductora de televisión, Karla Tarazona, no da su brazo a torcer y se la tiene jurada a Leonard León, a quien en repetidas ocasiones acusa de no cumplir con la manutención de sus hijos.

Mira también: Ivana Yturbe muestra a su hija luego en Navidad tras estar internada en clínica

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, la presentadora pasó por el juego de “¿Qué le regalarías a tu ex?”, por lo que, sobre Leonard León, dijo sin pelos en la lengua. “Un trabajo a ver si así paga la pensión”.