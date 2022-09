Karla Tarazona descarta reconciliación: “No cometo el mismo error”

Compartir Facebook

Karla Tarazona aclaró los rumores que daban por sentado una reconciliación entre ella y el “Rey de los Huevos”.

Karla y Rafael anunciaron el final de su matrimonio hace 2 semanas. (Foto: Web)

¡Murió el amor! Pese a que el último viernes, Karla Viso, abogada conciliadora, dio luces de esperanza sobre una reconciliación, Karla Tarazona se encargó de apagarlas. La conductora de “D´ Mañana” descartó por completo esa idea y le dijo “thank you, next” al empresario.

Fue el “Metiche”, Kurt Villavicencio quien puso el dedo en la llaga. Él le preguntó a Karla Tarazona si existía alguna posibilidad de que pueda retomar su relación, a lo que ella respondió de manera tajante.

“Yo quiero que esto termine en paz y tranquilo, nosotros hemos conversado muchas cosas, se han aclarado. En su momento (Rafael) salió a pedir disculpas a quienes tenía que decirlo”, afirmó Karla.

“Ese día hubo conversaciones que las voy a dejar allí. Yo lo que le deseo es que le vaya muy bien, siempre recordar los buenos momentos. Las cosas malas que pudieron haber pasado en el camino, se quedaran allí”, prosiguió Karla Tarazona.

Mira aquí:

Cuando fue consultada por la tan mencionada camioneta, Karla se mostró tranquila y aseguró que ya estaba a su nombre. Alegó que siempre se supo que ese era un regalo que Rafael le hizo a ella.

“La camioneta ya está puesta a mi nombre y hoy día se terminaba de firmar los últimos papeles. Y en lo que respecta mis hijos, él no tiene ninguna obligación con mi hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común. Lo único en que se quedó es la camioneta que pasará a mi nombre, todo el mundo sabe que él me la regaló. Ya déjense de especular de que me va a pagar dos años, tres años, no existe”, sentenció.

Para finalizar, le mandó un contundente mensaje a Rafael Fernández. Como diría el dicho, para Karla Tarazona “figurita repetida no llena el albúm”.

“No existe un arreglo de por medio, lo que existe es que uno con el tiempo madura y piensa las cosas, razona, y se da cuenta de los errores que se han podido cometer. En esta oportunidad de mi vida yo no repito errores, yo no pienso cometer los mismos errores, y lo que yo quiero es que todo esté tranquilo y en paz”, sostuvo.