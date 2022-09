Karla Tarazona “explota” y arremete contra Rafael Fernández

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Karla Tarazona afirmó que si no ha hablado sobre su ex relación con el Rafael Fernández es por el bienestar de su familia.

Karla y Rafael anunciaron el fin de su relación el viernes pasado. (Foto: Web)

¡Disparó con todo! Rafael Fernández se ha paseado por la mayoría de los programas de espectáculos contando su versión de la ruptura con Karla Tarazona. Esto, pese a que, en el comunicado, tanto Karla Tarazona como él, aclaraban que no darían declaraciones sobre su fallido matrimonio.

En la reciente entrevista exclusiva de “Magaly TV, La firme”, el popular “huevero” aseguró que tenía la intención de seguir cerca de los hijos de Karla. Incluso, comparó la ayuda que da a algunas ollas comunes con el apoyo que podría brindarles a los hijos de la Tarazona. Estas declaraciones no fueron del agrado de la conductora de “D´ Mañana” quien arremetió contra Rafael Fernández.

También puedes leer: Ethel arremete contra Rafael Fernández: “Está humillando a Karla”

“¿A qué mamá le va a gustar que una persona con la que compartiste parte de tu vida diga ‘así como ayudo a ollas comunes también puedo ayudar a tus hijos’? Para empezar, creo que las personas que me conocen saben que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida”, recordó al inicio.

Luego, indicó que no tiene problemas en abandonar la casa en La Molina en la que ambos vivían. Tarazona le dejó en claro a Rafael Fernández que puede empezar de cero su vida nuevamente.

“No me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado. Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y para empezar de cero porque no es la primera vez”, dijo enfáticamente.

Mira aquí:

Estas declaraciones del empresario no han sido del agrado de Karla, quien, en un enlace telefónico con “D´ Mañana”, dejó en claro su molestia.

“Todo tiene un límite, yo no quería hablar, pero ya no puedo permitir que esta situación continue. No puedo ver cómo mi familia sigue destruida porque día a día me sigo sorprendiendo más de cada barbaridad. Yo me he quedado callada, estoy tranquila, pero yo también estoy llegando a mi límite”, concluyó.