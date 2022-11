Karla Tarazona gana juicio a Leonard León y deberá pagarle 50 mil soles

Compartir Facebook

La conductora radial dio a conocer que ganó la demanda que le interpuso el cantante Leonard León.

El Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundado la demanda por variación de régimen de visitas que le entabló el padre de sus hijos.

Además, declaró que las continuas demandas que el cantante le interpone solo son una pérdida de tiempo pues es él quien no asume su responsabilidad como padre y n visita a sus hijos.

“Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”, dijo haciendo referencia al caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes al separarse, la modelo se llevó una fuerte suma de dinero.

Hasta el momento Leonard no se ha pronunciado sobre el resultado del Juzgado.

Karla Tarazona estaría en coqueteos con entrenador

La actual conductora Karla Tarazona se ha visto en coqueteos con su entrenador personal Marcelo Thomson persona con la que hace poco se la vio realizando una transmisión en vivo por sus redes sociales resulta que las indirectas no vienen de ahora, sino que han quedado evidenciadas en un video que fue difundido por el programa farandulero “Amor y fuego” este último jueves 10 de noviembre.

No se sabe desde cuando han empezado estos coqueteos, ya que la única prueba que hay es cuando empezó el programa, ya que el entrenador calificó a la conductora de televisión con dos simples palabras: “Eres un mujer empoderada y rabiosa (…) o sea, rabiosa quiere decir con ganas de muchas cosas, que da el todo por el todo por su familia, sus hijos, en el día a día, que se enfrenta a cualquier circunstancia”.