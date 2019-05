Karla Tarazona jala orejas a Leonard por no ir al cumpleaños de su hijo

Karla Tarazona le dio un jalón de orejas a Leonard León quien nuevamente estuvo ausente en el cumpleaños de su segundo hijo. “Él se hizo presente con un regalo por Glovo, él es un papá delivery, creo que compra dos por uno porque envió el mismo regalo solo que en distintas fechas, pero bueno, se agradece la intensión”, señaló.

“Su tarjeta me encantó, fue una hoja bond que decía de parte de tu papá y de tu abuela, pero lo que importa es la intensión”, comentó y acotó que este si cumple con la pensión de sus hijos.

“Tiene que cumplir con la pensión, porque si no lo detienen. Así que yo estoy esperando a la primera que no cumpla, porque ya perdoné una vez que no le dio un año de pensión y segunda oportunidad no hay y peor si es una persona que ha desaparecido de la vida de mis hijos hace un año”.