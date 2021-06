¡Ni loca! Karla Tarazona le dice que no a Gisela sobre su participación en ‘Reinas del Show’: “No hay forma que yo baile en ese reality”

Compartir Facebook

¡Ni de broma! ‘La Tarazona’ afirmó que no pisaría la pista de baile de Gisela después de todo lo que vivió en el programa con su ex pareja.

Mil veces no, así lo dijo Karla Tarazona tras varios rumores sobre su participación en ‘Reinas del Show’. Mencionó que no aceptaría bailar en el programa de la ‘señito’: “No tendría sentido que yo me cierre hasta el final y luego me veas bailoteando.. no existe la posibilidad, yo lo descarté hace mucho tiempo y lo he dicho muchas veces. No hay forma de que yo vaya y me ponga a bailar en ese reality después de tantas cosas”, afirmó.

Como sabemos, Karla pasó los peores momentos de su vida en dicho programa con su ex pareja quien tuvo como bailarina a Isabel Acevedo. El cumbiambero y la ‘Chabelita’ se conocieron y comenzaron a salir terminando en una presunta infidelidad. La conductora dio por terminada su relación y el cantante inició una relación con la bailarina.

MACARENA CHOTEA A GISELA

En el programa ‘Amor y Fuego’ mencionaron que la argentina, Macerena Gastaldo le habría dicho que no a Gisela Valcárcel, tras fuertes rumores sobre su ingreso al reality. La modelo prefirió dar un paso al costado: “A mí el lunes me llamaron para ingresar y yo ya tenía hotel, pasajes, todo pagado, tenía mis vacaciones pagadas, la verdad era esa”, indicó.

‘HUEVERO’ SORPRENDE A KARLA DESDE SU HELICÓPTERO

Sin duda, Karla Tarazona y Rafael Fernández son la pareja sensación del momento, y es que no solo a través de redes sociales, sino también por televisión abierta derrochan amor y se llenan de sorpresas.

Cabe mencionar que hace algunos meses, el empresario Rafael Fernández le obsequió a Karla Tarazona nada más y nada menos que una tremenda camioneta valorizada en 90 mil dólares como celebración de su primer mes de casados.

“Un nuevo integrante en la familia. Gracias, mi amor, Ahora entramos todos”, escribió la conductora radial junto a las fotografías donde aparece posando en su nueva camioneta junto a su esposo.

“Año lleno de sorpresas”, agregó en mencionada publicación, y al parecer acertó pues en esta ocasión, el empresario de los huevos sorprendió a la popular Karlita con un tremendo y romántico mensaje puesto en un cartel y arrastrado por un helicóptero en movimiento.

