Karla Tarazona sacó las garras y le respondió de una vez por todas a las ex de su actual esposo Rafael Fernández para dejarles las cosas en claro. Según indica ella, ni se fija en ellas, ni ellas deberían estar hablando tanto de su relación.

Karlita reveló que tanto lo que digan ‘La mortificada’, Paola Félix, como ‘La indignada’, Luciana Onetti, le viene y va, por lo que trata de hacer caso omiso a todos los comentarios que dejen al aire.

“A nadie le interesa si me caso en un día, en un año o en 50 días. Cada quien decide cuándo y cómo casarse. Lo que digan o dejen de decir me da igual”, comentó.

Asimismo, dejó ver que no le interesa los calificativos que le pongan las ex del Rey de los huevos. Así como también destacó que ellas solo llegaron a ex, por lo que solo hablan porque tienen boca.

“Me podrán decir loca, farandulera, pero jamás me van a decir que estafo a bancos o que busco hombres para vivirlos. Su envidia es nuestro progreso. Hablan porque tienen boca, otra cosa buena no les veo, son las ex y hasta eso nomás llegaron”, enfatizó.

