Karla Tarazona sobre Macarena Vélez por abusar de filtros: “es regia pero no debería tomarse fotos”

La conductora de ‘D’ Mañana’, Karla Tarazona’, quedó sorprendida al ver las fotos que la modelo Macarena Vélez junto a su par Paula Manzanal. El problema, según Tarazona, es el exceso de filtros.

En la última edición del programa de espectáculos, los conductores se dieron lugar para comentar sobre la fiesta en España de Paula Manzanal. Fue en este momento que también hablaron de las imágenes de las modelos.

Sobre la ex de Said Palao, Karla Tarazona fue enfática al decir: “para mí es una chica regia, pero ella no debería tomarse fotos ni grabarse porque no la beneficia en nada”.

“La cartera tiene que ser de primera no modelos pasados”, Karla hace pedido a su esposo Rafael

La conductora Karla Tarazona dejó a muchos boquiabiertos al revelar los gustitos que le estaría pidiendo a su esposo Rafael Fernández.

Es así que Karla reveló que Rafael la sorprendió en su cumpleaños con una exclusiva cartera de edición limitada, además la conductora advirtió que desea lo último en modelos de carteras y no quiere modelos pasados.

Hasta el momento se sabe que Karla Tarazona tendría propiedades de alto valor económico llegando a la cifra de un millón de soles.

A pesar de las exigencias de la empresaria, Rafael le regaló un auto del año 2018 por su cumpleaños, es así que Rafael reveló la razón por la que le regalaron un carro de usado.

“Lo único que puedo decir y aclarar respecto a ese tema es que también soy de segunda mano, pues soy divorciado entonces, cuando te casas con alguien de segunda mano recibes todo usadito, ja, ja”, expresó el empresario.

Por su parte, Karla Tarazona aprovechó en dar sus exigencias para sus próximos regalos. “Para mi cumpleaños tiene que ser diferente, la cartera que te comenté tiene que ser de primera y con la billetera bien llena. Además, debe ser de la última colección, no me vayas a traer de los modelos pasados. Lo que te ahorraste en el carro, ahora lo tienes que gastar en la cartera”, sentenció.

