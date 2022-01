Karla Tarazona sobre Melissa en la conducción: “hay que tener los calzones bien puestos”

Compartir Facebook

La conductora Karla Tarazona se refirió a Melissa Paredes en su faceta nuevamente como conductora tras aparecer en ‘Mujeres al mando’ en esta semana.

Tarazona fue enfática al afirmar que la modelo se expone a las burlas en el programa, pero demuestra querer salir adelante a pesar de las adversidades.

“Hay que tener los calzones bien puestos para pararte y exponerte de esa forma después de lo que pasó, ya que al ser persona pública serás juzgada (…) Dadas las circunstancias, yo pienso que debió guardarse un poco y esperar algo más de tiempo para salir al frente de un programa”, manifestó.

Melissa Paredes lanza indirecta a su ex «No es hijito de mamá»

Melissa Paredes sigue hablando de su polémico romance con el bailarín Anthony Aranda. Esta vez la exmodelo no dudó en elogiar a su nueva pareja frente a las cámaras resaltando algunas de sus cualidades que le parecen más atractivas.

Todo comenzó cuando la exreina de belleza contó que el pasado 11 de enero llegó a su casa y el coreógrafo le tenía el almuerzo preparado. “Cuando llegó a su casa estaba todo listo, eso quiere decir que él tiene la llave de su departamento”, dijo Giovana Valcárcel sorprendida.

Luego, Valcárcel le preguntó si Aranda era detallista y la actriz indicó que una de las razones por la que está enamorada de él es porque es un hombre que “toma la iniciativa y no es hijito de mamá”.

“Es súper detallista y sabes lo que me gusta, es que no es un hijito de mamá que tiene que esperar a que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa y hace las cosas y me encanta un hombre así, independiente que haga sus cosas, que no le tengas que estar diciendo ‘has esto, has el otro’

¡Qué pereza!”, respondió Melissa causando alboroto en las redes pues los cibernautas han tomado estos comentarios como una indirecta a su exesposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

