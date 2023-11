¡Karol G en Perú! Internautas reviven la presentación de la colombiana en Combate bailando con Anthony Aranda

La cantante colombiana Karol G estuvo en el set de Combate en el 2018 para promocionar uno de sus conciertos en aquel entonces. Ante ello, muchos internautas en redes resaltaron la diferencia en los precios de las entradas, pues actualmente ha sorprendido que estas sean muy costosas. Sin embargo, en aquel año, la intérprete de «Mi cama» se encontraba en el reality interpretando su más sonado tema y bailar junto a los combatientes. Cabe resaltar que Anthony Aranda resaltó del resto al bailar sensualmente con Karol G. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karol G en Combate

Internautas en redes sociales revivieron el momento en el que la cantante urbana estuvo en el popular reality de competencia Combate. Como recordaremos, Karol G actualmente goza de gran fama en todo el mundo. Incluso, las entradas para su próximo concierto van desde los 173 soles hasta los 863 soles. Ante ello, usuarios de TikTok compartieron el momento en el que la cantante colombiana pisó el set de Combate.

En aquel año, la cantante urbana llegó al Perú para promocionar su álbum «Unstoppable», en una gira musical llamada Unstoppable Tour. Cabe resaltar que sus canciones más populares eran “Pineapple”, “Culpables”, “Mi cama”, entre otros. Además, con la finalidad de animar a los fans peruanos y promocionarse, la cantante urbana estuvo en Combate, programa conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller en aquel año.

Como dato curioso, muchos usuarios resaltan que por Combate también pasaron varios artistas como Maluma, quien hasta participó en los juegos vistiendo la camiseta verde. También se presentaron Lali Espósito, J Balvin, Natti Natasha y Karol G, siendo esta última una de las más recordadas.

Bailó con Anthony Aranda

Al ser recibida entre aplausos y gritos por el público, Karol G bailó y cantó el tema «Mi cama». Este fue un éxito en su momento, el cual era bastante sonado en las discotecas. En tal sentido, los usuarios en redes sociales resaltaron a los combatientes que se encontraban en el programa en aquel año. Por ello, quienes no pasaron desapercibidos fueron Said Palao, Luciana Fuster y Anthony Aranda, el actual enamorado de Melissa Paredes.

El «gato activador» no tenía la misma popularidad que tiene actualmente. No obstante, la pasión por el baile siempre la tuvo. Por ende, no dudó en usar este talento para resaltar sobre sus demás compañeros. En las imágenes se puede ver a Anthony Aranda, quien lucía más delgado y usaba rastas largas en el cabello, ir al frente del escenario para bailar sensualmente al lado de la cantante colombiana, quien también le siguió los pasos.