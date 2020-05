Kassandra Chanamé feliz con su pancita

Compartir Facebook

Nuestra bella cantante de Orquesta Papillón, Kassandra Chanamé anunció que se encuentra con seis meses de gestación y vienen disfrutando de esta etapa tan bella junto a su esposo.

“Son pocos los antojos que tengo, usualmente son del momento, cuando veo algo en la televisión y me provoca. Ya voy a cumplir seis meses, va ser un hombrecito, era algo que esperábamos mi esposo y yo porque en mi familia todos son mujeres y es una gran bendición”, precisó la artista por el hilo telefónico.

Como toda mamá primeriza, Kassandra se encuentra nerviosa por las nuevas experiencias y reveló que dará a luz por parto natural y el nacimiento de su bebé está programado para fines de agosto.

“Con esto del embarazo soy la más engreída, me gana mucho el sueño, me duermo a cada rato. Él se preocupa por preparar el desayuno, el almuerzo, gracias a Dios no he tenido malestares, porque los 4 primero meses he trabajado y no se me notaba mi barriguita”, agregó la intérprete de ‘Sola y triste’.

Debido a su avanzado estado de embarazo y por ser parte de la población vulnerable para el Covid-19, la norteña se viene cuidando de no salir a la calle y en esta cuarentena afloraron sus dotes para la repostería.

“No estoy saliendo para nada, mi esposo es el único que sale a hacer las compras una vez a la semana, por el bebito y por mí, él trata de no salir mucho porque no queremos que pase una desgracia. Estoy aprovechado la cuarentena en estudiar un curso de repostería, tengo todos mi materiales y ya me han hecho pedidos de tortas”, indicó Kassandra. (V. Rondón)