Por la puerta grande, así regresó la cantante Kassandra Chanamé a orquesta Papillón. Además, la pelirroja se sumará a la conducción del programa ‘Se dice que’ a través de Karibeña TV junto a Caroline Tello, Nicole Flores y Andrea Torres.

-¿Cómo te sientes de regresar a Papillón e incursionarás en la conducción?

Estoy feliz, hoy estuve en el canal con las chicas porque lo mío es estar en el escenario y cantar pero poco a poco me iré acoplando a lo que es la televisión. Me pone un poco nerviosa, pero ahí vamos a darle con todo.

– Los cibernautas están contentos con tu regreso a Papillón…

Gracias a Dios los comentarios de los fans han sido positivos, por eso estoy recontra feliz y más segura que nunca

-¿Y cómo está tu corazón?

Me casé en enero, lo único que cambia son los papeles, vivimos súper felices, más unidos que nunca. Junior también está en la familia Karibeña, él es baterista de ‘Los 5 de Oro’, por eso también con más ganas de vernos de vez en cuando, porque eso de estar en diferentes orquestas es un poco complicado.

-Diste el gran paso…

Fue una boda civil, aún no hay planes para el religioso, me casé en Tumán (Chiclayo), él también es de allá, fue algo pequeño, bastante familiar. Aún no hay planes de ser mamá.(V.Rondón)