Kassandra mamita feliz

La cantante de Orquesta Papillón, Kassandra Chanamé, se convirtió en mamá el último jueves, tras ser cesareada en una clínica de Chiclayo y traer al mundo a su pequeño, quien nació en horas de la tarde con 3 kilos 550 gramos.

En conversación con Diario Karibeña, la popular cantante confesó algunos pormenores de su parto.

“La verdad esto de la cesárea fue una sorpresa para mí, no estaba en mis planes ya que tenía todas las posibilidades para que sea un parto normal, hasta lloré cuando me enteré que tenía que ser intervenida. Lamentablemente el bebé no encajó ya que el cordón era corto y ya tenía que nacer”, indicó la cantante.

Amor de madre

A pesar de la operación a la que tuvo que ser sometida, el amor de madre de Kassandra por su hijo es más fuerte que cualquier dolor.

“Sé que es muy doloroso todo esto, pero la verdad trato de hacer el mínimo esfuerzo para poder estar con mi bebé, y darle todos los cuidados que ahora necesita. Soporto lo que sea por él”, añadió la artista quien ya se encuentra en su hogar.

Su esposo, Junior Palacios, no la dejó ni un momento sola, al igual que su madre.

“Mi esposo sí estuvo conmigo en todo momento junto a mi mamá. No me dejaron sola para nada. Quiero agradecer por tantos mensajes que he recibido en la redes sociales. Desde ya, solo me queda agradecer por haber compartido esa linda etapa del embarazo y ahora tener en mis brazos a mi hijo bello”, finalizó.

