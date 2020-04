Kate Candela cuenta cómo la crisis por la pandemia ha afectado a los músicos de las orquestas salseras

Compartir Facebook

Por Ketty Cabrera

La conocida cantante Kate Candela la está viendo negras con la crisis económica que se ha desatado por la pandemia del Covid-19 en el Perú, que ya tiene más de 10 mil infectados en el país y supera las 200 personas fallecidas. Uno de los sectores más golpeados ha sido el del entretenimiento, por ello como líder y dueña de su propia orquesta salsera, a diferencia de otras conocidas figuras, Kate lamenta que muchos músicos se hayan visto afectados de la noche a la mañana.

-¿Cómo estás pasando estos días de cuarentena?

Estamos en casa, evitamos al máximo tener que salir, las compras que realizamos las administramos de la mejor manera para tratar de no exponernos en la calle más que todo por el miedo. Sin embargo, mantenemos la calma y esperando que todo pase.

-Como artista ¿cómo te has visto afectada?

Creo que no solo en el ámbito musical, casi todos los sectores nos hemos visto afectados debido a esta para. Definitivamente preocupada por cómo va a ser luego, preocupada por mis músicos, por mi gente que vive de esto. Espero que todo pase muy rápido, ya deseo volver a trabajar con ansias al igual que todo mi equipo, estamos super afectados.

-Los artistas son los más golpeados con el Coronavirus…

Nosotros no manejamos sueldos mensuales sino semanales. Es bastante para muchos que nos dedicamos a la música y que reciben su ingreso de manera semanal. Si bien hay varios artistas que son conocidos de tiempo, son muchísimos los que no y a los que esta situación afecta bastante.

-¿Sientes que el gobierno no ha pensado en el sector artístico?

No me imagino lo difícil que debe ser para el presidente tener que tomar tantas decisiones en tan poco tiempo. Trata de poder cumplir con todo el país. Sí me gustaría que pudieran poner mayor atención para la gente que se dedica a la música, como se viene haciendo en otros sectores. En el Perú hay mucha gente que se dedica a la música y que vive de ella.

-¿Con quiénes estás pasando la cuarentena?

Yo vivo sola, quería pasar este tiempo de cuarentena con mi familia. Sin embargo, ya me acostumbré y se me hace bastante raro no estar en mi casa. Con mi equipo igual venimos trabajando en plena cuarentena, vía WhatsApp o Instagram.