Kate Candela encendió tarde junto a Los 5 de Oro

Foto: Roberto Matta

Hoy el programa ‘Viernes de descontrol’ tendrá de invitada a la guapa cantante Kate Candela, quien vendrá a alborotar nuestro set con su exuberante belleza y melodiosa voz. La salsera junto a los integrantes de Los 5 de Oro rieron a carcajadas recordando canciones de su niñez y adolescencia.

“Son terribles, me han hecho reír demasiado. Me he sentido súper cómoda y me ha gustado compartir con ellos, anteriormente nos hemos cruzado pero nunca hemos tenido el placer de jugar e interactuar. Hemos cantado diferentes canciones que nos han hecho recordar nuestra niñez, la adolescencia, de un amor, a la familia. La música es un universo enorme, donde puedes conectar con cualquiera”, dijo Kate.

Asimismo, manifestó que le gustaría compartir escenario con el popular grupo de cumbia. “Sería súper chévere porque tienen una energía y me gusta su ritmo. Todo es posible en esta vida”, apuntó.

BIENVENIDA A ANIMADOR

En el programa también se presentará a Jefri Chunga, el nuevo animador de Los 5 de Oro, y Kate le dará la patadita de la suerte.

DATO

El programa ‘Viernes de descontrol’ se emite los viernes a través de Karibeña TV (canal 6.2 de señal abierta), la página de Facebook y YouTube de Radio Karibeña, a las 6 de la tarde.