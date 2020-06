Kate Candela: La pandemia me detuvo económicamente, pero me reinventé

Compartir Facebook

Kate Candela llega este domingo a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Ella, junto a Luigi Carbajal, se enfrentará a los esposos Ismael La Rosa y Virna Flores. La cantante de salsa asegura que sabe cocinar y reflexiona sobre la pandemia.

“Me encantó volver al programa y ahora al lado de un gran amigo, Luigi (Carbajal). Aunque nos divertimos mucho, tuvimos la presión de Muriel (Mongrut), pues nosotros queríamos complacerla. ¿Sé cocinar? He aprendido a cocinar, pues hace tres años me mudé, empecé a vivir independiente y tuve que aprender muchas cosas de la cocina. No he conquistado por el estómago, pero cuando cocino trato de hacerlo súper bien para que la otra persona me diga que está rico el plato”, comentó.

-¿Cómo te afectó la pandemia y cómo has logrado reinventarte?

Nos paró económicamente, nos ha detenido proyectos, planes que venían caminando de una manera excelente. Hemos tenido que buscar maneras para continuar con nuestros planes y las cosas vienen saliendo bien, ahora ya se manejan los conciertos online, sigo muy metida en el rubro de la música y de mis redes sociales.

-¿En qué te cambió esta pandemia? ¿Qué aprendiste?

Me llevó a valorar más las cosas que tenía, a mi familia, a mis amigos. Esta pandemia me ha permitido disfrutar más de los frutos que, poco a poco, ha dado mi esfuerzo. Ahora valoro más el poder levantarme cada día, abrir los ojos y tener la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta.

-¿En qué proyectos estás ahora?

Ahora sigo haciendo música, hace un mes hice dos temas, dos covers, uno que se llama «Favorito», que lo hice junto con Boris Silva, y el otro que se llama «Yo te extrañaré», que es un tema muy sentido y más en estas épocas donde muchas personas han perdido familiares, lo grabé con N’samble.

-¿Cómo vas en el amor?

Muy bien, tranquila, feliz como siempre.