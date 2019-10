Kate Candela molesta con Paula Arias

La cantante Kate Candela acudió a la promoción de la campaña “Doble Check Rosado’ de ‘La liga contra el Cáncer’ que busca prevenir el cáncer de mama y aprovechó las cámaras para desmentir las palabras de su ex jefa de ‘Son Tentación’, Paula Arias, quien dijo hace poco que intentó juntarlas y que ella no quiso debido a las rencillas que tiene con Daniela Darcourt.

-¿Todo bien con Paula después de lo que dijo?

Después de lo que dijo, yo quedé completamente desorientada, desorbitada. Sí me molestó porque no me gusta que dejen mi palabra en duda y más cuando no tienes pruebas que avalen lo que dice.

-¿Mantienen una amistad?

No. Bueno, ahorita tengo mis dudas. Tengo ese sinsabor por las cosas que dijeron tan tranquilamente.

-¿Le pedirías que saque pruebas?

Por supuesto, que sea clara y sino que no diga nada, que no se invente.

-Ella comentó que siempre peleabas con Daniela…

No, nada, mentira. Yo he discutido con todos, ella ha discutido con todos, Yahaira con todas, o sea todas con todas.

-En lo laboral, ¿no tendrías problemas en compartir el mismo escenario, incluso con Paula?

Con cualquier de las chicas.(A.Saavedra)