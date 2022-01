Katia Palma niega estar en ‘Esto es Habacilar’: “Mi familia es ‘Yo Soy’”

Compartir Facebook

La jueza de ‘Yo Soy’ aclaró algunos rumores que hablaron de su posible ingreso a ‘Esto es Habacilar’ y Katia desmintió todos esos rumores pues no planea estar en el programa.

Esta semana se estrenó ‘Esto es Habacilar’ y hasta el momento ha recibido más críticas que halagos por la presencia de los ‘Guerreritos’ y la ausencia de Raúl Romero. Katia Palma fue una de las que trabajó al lado de ‘Cara de Haba’ en el formato original llamado ‘Habacilar’, por lo que también se rumoreó su ingreso al programa y ella quiso dejar atrás los rumores.

La divertida jueza de ‘Yo Soy’ habilitó las preguntas en sus redes sociales para responder las más comunes. Una de ellas le consultaba por su permanencia en la actual casa televisora en la que trabaja. “¿Seguirás en Latina?”.

Katia no lo dudó y respondió con un rotundo: “Claro que yes”. “Hoy estoy en la familia de Yo Soy en Latina. Me quedo con uno de mis mejores aprendizajes en TV y uno de los mejores animadores que tuvo la televisión Raúl Romero”, agregó la jueza a su respuesta.

El conductor Roger del Águila rompió su silencio y habló sobre las continuas críticas que viene recibiendo sobre el nuevo programa «Esto es Habacilar» pues muchos televidentes han acusado a este nuevo formato de no cumplir sus expectativas al no encontrarse el icónico Raúl Romero.

Roger usó sus redes sociales para poder expresarse sobre las críticas que el también ha venido recibiendo pues usuarios se quejaron de sus chistes racistas en el programa, además que este nuevo formato de ‘Habacilar’ ha caído en puntos de rating estos últimos días.

«Me ven conversando con el campesino en la montaña, como con el gran empresario, con la ama de casa, como con el vigilante de la esquina, entonces los idiotas me quieren ver, y no me ven por una simple razón, les han dado una cuota de poder que no tenían llamada redes sociales, y como ya eran idiotas desde antes sean vuelto más idiotas con tanta tecnología, pero yo no tengo twitter, ni facebook, ni nada, solo este instagram, y no puedes escribir debajo de esta foto, a menos que seas mi amigo, o nos hagamos amigos», añadió.

