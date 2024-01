Katia Palma revela su lucha contra la depresión tras no ser mamá: «Voy a estar sola»

La carismática Katia Palma, conocida por sus divertidos personajes en la televisión, compartió en el podcast «Por algo pasan las cosas» detalles íntimos sobre su vida. La actriz reveló su lucha contra la depresión al no cumplir su sueño de ser mamá.

Katia Palma estuvo deprimida

En una charla con Christopher Gianotti y Úrsula Boza, conductores del podcast «Por algo pasan las cosas», Katia confesó abiertamente que se preguntó: «Cuando tenga 60… ¿Qué va a pasar conmigo?, voy a estar sola. ¿Qué va a pasar conmigo».

Katia reveló que aunque pensó en ser mamá, ahora se siente plena sin hijos: «Me deprimí en un momento, pero creo que la decisión que tomé me va bien porque me siento bien como estoy».

La actriz también dejó claro que su felicidad no depende de tener hijos propios, sino que encuentra satisfacción siendo tía y cuidando a sus sobrinos. «Me encanta tener un montón de sobrinos, hago el papel de madre y padre a la vez, no me siento sola porque estoy buscando familia en el camino para que en un futuro estén conmigo».

Mira también: ¡Tremendo piropo! Austin Palao cautiva a Katia Palma y la llena de elogios ¿Qué le dijo?

En la entrevista, Palma destacó la importancia de construir una red de apoyo y buscar conexiones significativas en la vida: «Todo lo que estoy dando debería de regresar».

Además, la actriz dejó claro que su decisión de no tener hijos es compartida por varias mujeres en su círculo y en el mundo artístico. «Estoy abierta a una relación con alguien que ya tenga hijos, creo que es una opción positiva para mi vida», afirmó.

Una ventana a la vida de Katia: Superando desafíos con fortaleza

La entrevista no solo reveló la perspectiva de Katia sobre la maternidad, sino también su superación de momentos difíciles. La actriz compartió su experiencia de depresión, destacando que ahora se encuentra en un buen lugar emocional.

Esta ventana a la vida personal y profesional de Katia Palma muestra su satisfacción con las decisiones que ha tomado y la fortaleza de las conexiones que ha cultivado a lo largo de los años.

Mira también: “Ya estás para el Onlyfans”, usuarios le tiran flores a Katia Palma tras lucirse en bikini

La historia de Katia es un recordatorio de que la felicidad no siempre sigue un camino convencional, y que cada uno tiene su propia fórmula para encontrar la plenitud. Su valentía al compartir su experiencia busca inspirar a otros que puedan estar enfrentando desafíos similares.

El podcast «Por algo pasan las cosas» ofreció una visión cercana y auténtica de la vida de Katia Palma. Se mostró su lado más humano y la positividad que ahora irradia. La actriz sigue siendo una fuente de alegría para sus fans. Con ello, demuestra que el camino hacia la felicidad puede ser diverso y único para cada persona.