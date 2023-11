Katia Palma vacila a Johanna San Miguel con su edad: «‘Yo Soy’ como buen asilo, le abrió las puertas»

Katia Palma y Johanna San Miguel han protagonizado un duelo de declaraciones que ha incendiado las redes y los estudios de televisión. ¡Agárrate que esto está que arde! La reciente exconductora de «Esto es Guerra», Katia Palma, asistió a «Amor y Fuego» y le respondió con todo a Johanna San Miguel.

Katia Palma responde a lo grande

En el set de «Amor y Fuego», Katia Palma no tuvo pelos en la lengua al hablar de su paso por «Esto es Guerra» y los comentarios de Johanna San Miguel. ¡Las chispas volaron! Con su estilo relajado y sin filtro, la amiga de Maricarmen Marín lanzó respuestas picantes.

Recordemos que Johanna la criticó, por sus outfits y le dijo que no le copié a María Pía Copello. Ante ello, Katia respondió con humor: «Ya quisiera que me entre todos los outfits que le entran a María Pía, ella también, ya quisiéramos, de todas maneras».

Y sobre los comentarios de Johanna acerca de su edad, Katia no se quedó callada: «Por supuesto, le molesta que la fastidien con su edad. Dice su edad, y para la edad que tiene se le ve recontra bien. Regiaza. Yo creo que sí, pero para los ¿cuánto tiene? ¿60? ¿70? 56, 50 y algo, le va muy bien, o sea, se le ve muy bien en el programa. Le va bien estar ahí».

¿Johanna San Miguel, la gran desenterradora?

Luego de que Johanna San Miguel dijera que había desenterrado a Katia Palma al hablar de ella. Katia no dudó en mencionar sobre el paso de Johanna por «Yo Soy»: «‘Yo Soy’, amablemente como buen asilo, le abrió las puertas para otra vez estar en la televisión». ¡El fuego está encendido!

Pero la cosa no termina ahí. ¡Magaly Medina también se sumó a la refriega! En su programa, Magaly defendió a Katia y dejó a Johanna en evidencia: «Eso está bajo ese golpe, bien bajo. Tampoco como que tú eres la gran desenterradora y descubridora de talentos chata, tampoco te me alucines porque tú estuviste fuera de la tele y nadie te empelotaba por tus malos actos y malas decisiones fuera de la tele».

Magaly recordó que Johanna, en su momento, estaba «apestada» en la televisión y nadie quería contratarla.

Pone punto final. En su visita a «Amor y Fuego», Katia expresó su cansancio ante las constantes menciones de Johanna: «Ya deja de hablar de mí. No te he hecho nada, dedícate a tu programa, a tus espectáculos, no sé, a tus mascotas. Ya suéltame. ¿Qué tienes contra mí? Ya déjame en paz, cada una tiene su chamba, su camino. Ya estamos grandes para hablar de eso».

Y sobre la posibilidad de trabajar con Johanna en el futuro, Katia aclaró: «Quiero recalcar que cuando me preguntaron si yo conduciría con ella o trabajaría con ella nuevamente y ahí fue que dije: ‘prefiero tomar thinner’. Pero si me llaman para conducir con Renzo, Pepito o fulanito, lo voy a hacer».

Sin embargo, al final no descartó la posibilidad de compartir la conducción de un espacio televisivo con la popular ‘Queca’. Katia indicó que tendrían que ofrecerle una gran suma de dinero como pago para hacerlo, ya que no se siente cómoda con la rubia.

«Yo no voy a conducir un programa donde no me sienta cómoda y donde la gente me tire caca. Si me pones cinco ceros, podría pensarlo», aseguró. ¿Qué más nos deparará esta batalla de las divas de la televisión peruana?