Katy Jara lanza nuevo videoclip en versión caporal

Katy Jara acaba de presentar en sus redes sociales su nuevo tema ‘Sal de mi vida’, su primera canción en versión caporal que está impactando en las redes sociales por los hermosos paisajes que muestra. “Es un tema inédito. El videoclip en pocas horas ya tiene cerca de 10 mil visitas. Lo hemos grabado en La Paz (Bolivia) y conté con la participación de un grupo de caporales llamados ‘Caporales centralistas”, manifestó la cantante y conductora de ‘Domingos de fiesta’ de TV Perú.

“Desde el 2014 estamos recorriendo muchas ciudades del sur del Perú y países fronterizos como Bolivia, Chile y Argentina. Nuestros seguidores venían pidiendo hace muchísimo tiempo que hagamos una canción de este tipo, así que estamos complaciéndolos, comentó.

-¿Y has pensado incursionar en otro género musical?

Me gusta mostrarme multifacética, tenemos proyectos de preparar una salsa. También me gustaría tener un tema urbano y estamos preparando un huayno. Quiero que vean que no solo canto cumbias, también otros géneros.

-Por el momento sigues con las giras…

Estamos aprovechando el bueno momento que nos está dando la música. Esta semana tengo una gira por Cuzco, Juliaca y Tacna. A fin de mes tengo una gira por el norte de Argentina, estaré en Córdova, Mendoza y San Salvador de Jujui.

-En tus redes sociales estabas recordando tu participación en novelas ¿Tienes propuestas para volver a actuar?

Si he tenido reuniones pero no hemos podido concretar. Me gustaría estar en una novela o película. La actuación es una de mis pasiones pero ahora estoy dedicada a mi carrera musical.