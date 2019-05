Katy Jara le canta a las mamás en el especial de Fiesta Karibeña

La cumbia está presente en el especial que preparó ‘Fiesta Karibeña’ por el día de la madre con los shows de Katy Jara, Tommy Portugal, Sonido 2000 y Pintura Roja.

Hoy, miles de personas podrán ver desde las 8 de la noche por la señal de Exitosa TV el espectáculo que alborotó la Plaza Miguel Grau en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso en el Callao.

La espectacular Katy Jara fue quien encabezó este show, donde presentó sus temas más recientes como ‘Mentiras’, ‘Tú tienes la culpa’ y ‘Jamás te olvidé’, canción que escribió inspirada en la historia de amor de un fan que conoció en Argentina.

“Esta canción la escribí al terminar mi última gira en Argentina, está inspirada en aquellos amores que no podemos olvidar a pesar que ya están con otras personas, es una canción de resignación. Me inspiro la historia de un caballero que conocí en Argentina, es un katylover que se me acercó, me dijo que le gustaban todas mis canciones y que había sufrido por el amor de una mujer que lo había traicionado en dos ocasiones”, expresó Katy Jara.

Tommy Portugal también llegó al programa conducido por la sensual Morelia García para presentar sus nuevos temas: ‘Ahora’ y ‘No me dolió.

El espectáculo además contó con la participación de las reconocidas agrupaciones Sonido 2000 y Pintura Roja que hicieron bailar de principio a fin a todo el público que se dio cita en las grabaciones del programa de Exitosa Televisión.

Regalos a mamitas

‘Fiesta Karibeña’ agradeció la preferencia que tienen las mamás por el programa, agasajándolas con canastas de víveres, las cuales fueron entregadas en los artistas invitados.

De igual manera, el alcalde de Carmen de la Legua Reynoso, Carlos Alfredo Cox Palomino, obsequió una refrigeradora por esta fecha especial.

