Katy Jara vivió pesadilla para reencontrarse con su familia en Trujillo

De terror. La cantante de cumbia, Katy Jara, vivió una pesadilla para poder reencontrarse con su familia en Trujillo, ya que tuvo muchos problemas en la Panamericana Norte que continúa bloqueada por los manifestantes del Paro Agrario.

A través de redes sociales, la artista mencionó que tuvo miedo porque no sabía con certeza si iba a poder llegar hasta su hogar, pues los protestantes no dejaban pasar a todos los carros por la carretera. Incluso, contó que otro auto decidió irse por otro camino y sufrió un accidente donde fallecieron dos personas.

“Ayer camino de Lima a Trujillo, junto a mi esposo, escuchamos la lamentable noticia de un carro, que buscaba tomar una ruta alterna ante el paro en Chao – Virú (Trujillo), cayó a una canaleta y producto de ese accidente, fallecieron 2 personas, y 3 estarían desaparecidas. Asimismo, en la noche volvió a caer otro auto, afortunadamente, si rescataron a sus ocupantes”, señaló Katy Jara.

Afortunadamente, la cantante de cumbia logró llegar hasta su destino, después de ir por distintas rutas alternas. No obstante, seguía con nervios porque habían algunos manifestantes con palos que pedían dinero para dejarlos pasar.

“Con la bendición de Dios, logramos pasar, tomando varias rutas alternas. Momentos muy tensos, los nervios me invadían, lloraba, solo depositaba mi fe en Dios y oraba para que nada nos pase, pues habían varios manifestantes con palos, que no permitían el ingreso. En algunos tramos, había que dar un pago, para que dejen ingresar. Afortunadamente no nos pasó nada, pero si hubieron otros vehículos que fueron atacados”, precisó la cantante.

La artista Katy Jara espera que todo el país vuelva como antes y se logre llegar a una solución con los protestantes, pues por sus justos reclamos, mucha gente está resultando herida.

