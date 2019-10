Keiko Fujimori podría postular al Congreso sin problemas

La estrategia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori para salir de la prisión será la de presentarse como candidata a las próximas elecciones parlamentarias del 26 de enero, por ser muy limitadas sus posibilidades de que el Tribunal Constitucional acepte un habeas corpus a su favor.

Según la ex vocera de la bancada fujimorista, Milagros Salazar, Keiko no tiene ningún impedimento legal para presentarse como candidata, pues se encuentra con prisión preventiva dentro de un proceso de investigación fiscal que aún no termina.

“Si ella, en algún momento, desea participar, es su justo derecho. No hay nada que lo impida. Si respetamos las leyes y las normas y los requisitos, es válido”, expresó Salazar e indicó que Fuerza Popular le dará todo su apoyo si presenta su candidatura.

“Es una decisión personal pero cualquier persona, si cumple los requisitos, puede hacerlo y si ella decide, en su momento, definitivamente nosotros la vamos a apoyar”, añadió, aunque hasta el momento Fuerza Popular no ha confirmado su participación en las elecciones parlamentarias.